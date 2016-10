’Onze droom is ook Stedelijk Museum te interesseren’

Foto ANP Koningin Maxima en directeur Hans Looijen van Museum ’t Dolhuys tijdens de opening van het Outsider Art Museum in Hermitage Amsterdam.

HAARLEM/AMSTERDAM - Goede kunst en de verhalen erachter samenbrengen, zijn de oogmerken van het Dolhuys in Haarlem en het Outsider Art Museum aan de Amstel.

Door Jaap Timmers - 21-10-2016, 14:40 (Update 21-10-2016, 14:40)

Andere doelstelling is erkenning van outsiderkunst. ,,Onze droom is dat bijvoorbeeld het Stedelijk Museum zich op deze groep gaat richten en wij werken in bruikleen gaan geven’’, zegt Jessica Belles, adjunct-directeur.

De Hermitagevleugel van het OAM werd in maart van dit jaar geopend door koningin Máxima. De collectie van honderden kunstwerken is inmiddels door zo’n 100.000 mensen bekeken....