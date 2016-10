Monet, Cézanne en Gauguin samen in Parijs

ANP Monet, Cézanne en Gauguin samen in Parijs

PARIJS - Meesterwerken van de bekende schilders Monet, Cézanne, Gauguin, Picasso en Matisse komen voor het eerst samen in een unieke tentoonstelling in Parijs. De 130 schilderijen zijn van onschatbare waarde. Ze komen uit Russische musea en zijn nog nooit samen te zien geweest. Maar na twee jaar onderhandelen op het hoogste niveau heeft de Fondation Louis Vuitton de primeur.

Door ANP - 23-10-2016, 12:03 (Update 23-10-2016, 12:03)

De schilderijen zijn ooit bij elkaar verzameld door de rijke Russische mecenas Sergei Ivanovitsj Sjtsjoekin en werden later door de communistische regering in de Sovjet-Unie geconfisqueerd. Dictator Josef Stalin bepaalde in 1948 dat de verzameling verdeeld moest worden tussen het Poesjkinmuseum in Moskou en de Hermitage in Leningrad (het huidige Sint-Petersburg).

De tentoonstelling duurt nog tot 20 februari 2017.

De Fondation Louis Vuitton is een privémuseum dat is gebouwd voor de kunstverzameling van Bernard Arnault, oprichter van modehuis Louis Vuitton.