Batterij auteurs voor stuk met Van der Vlugt

LEIDEN - ,,Ik ben 82 en blijf spelen zo lang ik kan.'' Dat zegt Bram van der Vlugt, die de hoofdrol gaat vervullen in 'Vaders & zonen', dat ook over een oude acteur gaat. Het stuk, dat een wel heel bijzondere ontstaansgeschiedenis heeft, gaat zaterdag in de schouwburg van Leiden in première.

Door ANP - 26-10-2016, 9:19 (Update 26-10-2016, 9:19)

Het is gebaseerd op teksten van een hele batterij van auteurs, onder wie Arnon Grunberg, Ramsey Nasr, Tommy Wieringa, Arthur Japin en Thomas Verbogt. Het bonte collectief werd verzameld door Thijs Prein, die ook één van de spelers is. Hij is samen met regisseur Gerardjan Rijnders de uiteindelijke tekstschrijver.

Prein wilde een stuk maken over jongens aan het begin van hun volwassen leven, die op zoek zijn naar hun vader en naar zichzelf. Vanuit een verzonnen zoonfiguur correspondeerde hij met genoemde auteurs, die vanuit verzonnen vaderfiguren reageerden. Ook zijn eigen vader Marius deed mee, net als verder Spinvis en Nhung Dam.

Prein ondernam zijn actie tijdens een roadtrip door de Verenigde Staten en wilde dat ook een rol laten spelen. Maar hij constateerde dat niet alleen het Westen, maar vooral ook het Oosten een grote rol moest krijgen, het deel van de wereld waar de vluchtelingen vandaan komen en Islamistische Staat (IS) dood en verderf zaait. Prein kwam uit op een stuk dat zich afspeelt in het Nederland 2051, dat zucht onder islamitische wetten en een kalief aan het hoofd heeft.

Bram van der Vlugt speelt een oude acteur, die niet meer mag spelen omdat toneel verboden is, en de relatie met zijn twee zonen. Hij brengt de tijd door met het citeren van King Lear van Shakespeare, want hij wil dolgraag blijven acteren, net als de echte Van der Vlugt dus.