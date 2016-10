Letterkundig Museum wordt 'Literatuurmuseum'

DEN HAAG - Het Letterkundig Museum in Den Haag gaat de toekomst in onder de nieuwe naam 'Literatuurmuseum'. ,,De aanduiding 'Literatuurmuseum’ doet recht aan het werkterrein van het museum: literatuur in de brede betekenis van het woord'', aldus een woordvoerster.

Door ANP - 26-10-2016, 11:46 (Update 26-10-2016, 11:46)

,,Daarnaast is de naamsverandering ingegeven door de populariteit van het begin 2016 door de organisatie gelanceerde Literatuurmuseum.nl; een online platform waar verhalen uit de Nederlandse literatuur tot leven worden gebracht.''