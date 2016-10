Nieuw licht op Couperus

AMSTERDAM - Louis Couperus (1863-1923) krijgt opnieuw een biografie. Het is de vijfde en die van Frédéric Bastet geldt tot nog toe als de belangrijkste. Neerlandicus Rémon van Gemeren zag echter redenen genoeg om volgende maand 'Couperus; een leven' het licht te laten zien bij Prometheus.

Door ANP - 27-10-2016, 9:20 (Update 27-10-2016, 9:20)

Na alles wat er over misschien wel onze grootste romancier is verschenen, zag Van Gemeren naar eigen zeggen toch nog andere invalshoeken. Het is een boek dat meer een beeld geeft van Couperus' geestelijke leven en van Couperus in zijn tijd, zegt de auteur.

,,Hij was veel eigenzinniger en ongrijpbaarder dan mensen denken. Het was ook een man met grote tegenstellingen. Zo was hij tegelijk een raspessimist en een rasoptimist.''

Genieten

Dat Couperus ook zeer van het leven kon genieten, bleek Van Gemeren wel uit zijn bankgegevens die hij naploos. ,,Hij heeft soms zeer royaal geleefd, bourgondisch. ''

Een van de ideeën waarmee Van Gemeren wil afrekenen, is dat de immer goedgeklede en zeer gemanierde Couperus een 'dandy' was. ,,Hij was vrouwelijk en verfijnd. De chique omgeving waarin hij opgroeide, heeft dat nog eens versterkt. Maar mensen zijn een dandy om zich af te zetten tegen de samenleving, tegen kleingeestigheid. Dat was bij Couperus niet het geval. Hij had niet het engagement daarvoor, hij was niet genoeg geïnteresseerd.''

Naturalisme

Van Gemeren gaat in zijn boek ook in op het indelen van Couperus bij het naturalisme, waarbij de mens wordt gezien als het product van verschillende factoren. Daar valt volgens de biograaf nogal wat op af te dingen.

Couperus wordt als zo ongeveer de enige van zijn tijd nog volop gelezen en besproken. ,,De belangstelling geldt wel vooral zijn Haagse en Indische romans. Hij blinkt uit door zijn observatievermogen, zijn psychologisch inzicht en zijn compassie met zijn personages, die onmogelijk de goede keuzes kunnen maken doordat ze worden dwarsgezeten. En dat is tijdloos.''