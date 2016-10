Media Academie sluit de deuren

HILVERSUM - De Media Academie in Hilversum sluit eind dit jaar de deuren. Het opleidingsinstituut voor professionals in en buiten de mediawereld stopt na 54 jaar vanwege onder meer de dalende vraag naar trainingen, laat directeur Vicky Kuyk donderdag weten.

Door ANP - 27-10-2016, 10:26 (Update 27-10-2016, 10:26)

De Media Academie op het Media Park is ontstaan vanuit de omroepen. Volgens Kuyk verandert de manier van opleiden, bijvoorbeeld doordat bedrijven vaker intern trainingen organiseren. Bovendien vergt het forse investeringen om bij te blijven als het gaat om de techniek die bij de trainingen aan bod komt. Het instituut heeft twee professioneel ingerichte tv-studio's voor het uitzenden van verhalen via radio, tv of internet.

Zes mensen verliezen volgens de directeur hun baan.