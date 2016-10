Eerste steen gelegd voor Bauhausmuseum

WEIMAR - De in 1919 opgerichte architectuur-, design- en kunstenaarsopleiding Bauhaus krijgt een representatief museum in de oorspronkelijke vestigingsplaats Weimar. Vrijdag is de eerste steen gelegd voor het complex van beton en glas, dat 22 miljoen euro gaat kosten.

Door ANP - 28-10-2016, 21:39 (Update 28-10-2016, 21:39)

,,Bauhaus is wereldwijd een synoniem geworden voor de de moderne kunst en toont aan hoezeer ideeën maatstaven kunnen worden'', zei de Duitse minister van Cultuur Monika Grütters. Het museum wordt 2250 vierkante meter groot en moet in het jubileumjaar 2019 de deuren openen.

Bauhaus kreeg bekendheid onder leiding van de architect Walter Gropius. Onder invloed van onder anderen de Nederlandse schilder Theo van Doesburg, met Piet Mondriaan de oprichter van De Stijl, ontwikkelde het instituut in Weimar zich van expressionisme tot modernisme. Paul Klee en Vassili Kandinsky maakten deel uit van het lerarenkorps.

De nazi's dwongen Bauhaus in 1932, met toen Ludwig Mies van der Rohe als directeur, naar Berlijn te verhuizen om het een jaar later op te heffen.