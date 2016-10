Australië blijft meedoen aan Eurosongfestival

SYDNEY - Australië doet in mei weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land kreeg in 2015 van de Europese Omroepunie (EBU) voor het eerst toestemming om mee te doen. De natie lijkt nu een blijvertje. Het songfestival is erg populair onder Australiërs.

Door ANP - 31-10-2016, 11:00 (Update 31-10-2016, 11:00)

Dit jaar eindigde Australië als tweede en volgend jaar wordt het een van de 43 deelnemende landen, zo maakte de EBU maandag bekend. Namens Nederland doet meidengroep O'G3NE mee.

Het deelnemersveld bestaat op Australië en Israël na uit louter Europese landen. Bosnië-Herzegovina, waar de publieke omroep wordt gereorganiseerd, laat het komend jaar afweten. Wereldwijd volgen naar schatting 200 miljoen mensen het songfestival. In 2017 is de finale op 13 mei.