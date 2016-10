Beloning voor tips over bed Vincent van Gogh

BOXMEER - De gemeente Boxmeer stelt een ludieke beloning beschikbaar voor mensen die weten wat er is gebeurd met het bed dat Vincent van Gogh in 1888 schilderde voor zijn wereldberoemde werk De slaapkamer. Wie het gele bed vindt of kan vertellen wat ermee is gebeurd, krijgt van de gemeente een geheel verzorgd ontbijt op bed.

Door ANP - 31-10-2016, 17:02 (Update 31-10-2016, 17:03)

Burgemeester Karel van Soest komt met de beloning naar aanleiding van een ontdekking van de Engelse kunsthistoricus Martin Bailey. Die schrijft in een nieuw boek dat het bed vermoedelijk aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vanuit Laren op hulptransport naar Boxmeer is vervoerd.

,,De grote vraag is nu of dat bed nog ergens in Boxmeer is te vinden. We roepen iedereen in onze gemeente op om te helpen zoeken. Ook als iemand zich zo'n bed herinnert en weet wat ermee is gebeurd dan hopen wij dat diegene zich bij ons meldt'', laat de burgemeester maandag weten. Indien gewenst komt de burgemeester het ontbijt zelf serveren, voegde zijn woordvoerster toe.