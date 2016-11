Frankrijk biedt bedreigde kunst asiel

LIÉVIN - Door oorlog bedreigde kunstschatten uit landen als Syrië en Irak kunnen over enkele jaren een veilig heenkomen krijgen in Noord-Frankrijk. In het plaatsje Liévin, tussen Lille en Arras, opent in 2019 een gloednieuw depotgebouw van het Louvre. President François Hollande kondigde dinsdag aan dat dit pand wat hem betreft wordt opengesteld voor cultureel erfgoed dat gevaar loopt doordat ,,terroristen, barbaren het willen vernietigen''.

1-11-2016

,,Het primaire doel van de vestiging in Liévin is het huisvesten van de opgeslagen collectie van het Louvre'', zei Hollande tijdens een bezoek aan de bouwplaats. Zijn idee om het ook open te stellen voor bedreigde kunst, gaat hij in december voorstellen op een conferentie hierover in Abu Dhabi.

De bouw van het collectiegebouw begint volgend jaar. Als alles volgens planning verloopt, opent het in 2019 de deuren. Enkele kilometers verderop in Lens is sinds 2012 het museum Louvre-Lens. Daar worden werken uit de collectie van het best bezochte museum ter wereld tentoongesteld.