ANP Bomvolle 17e editie van Museumnacht Amsterdam

AMSTERDAM - De zeventiende editie van de Amsterdamse Museumnacht telt dit jaar meer dan 360 programmaonderdelen. In totaal doen er 55 culturele instellingen mee aan het jaarlijkse evenement, dat komende zaterdag weer plaatsvindt. De afgelopen jaren was de Museumnacht altijd uitverkocht en die kant lijkt het ook nu weer op te gaan, liet de organisatie weten.

Door ANP - 2-11-2016, 7:31 (Update 2-11-2016, 7:31)

De deelnemende musea en andere culturele locaties openen hun deuren van 19.00 tot 02.00 uur. Het evenement begint in het Stadsarchief waar de platenlabels Top Notch en Noah's Ark de opening verzorgen met een reeks Amsterdamse artiesten, onder wie Colin Benders (Kyteman), Roxanne Hazes en Akwasi.

Verder zijn er rondvaarten voor het Harry Mulisch Huis, waarbij schrijvers voorlezen uit hun eigen werk. Zo zijn er voordrachten Alma Mathijsen, Maartje Wortel en Abdelkader Benali. En in samenwerking met Black Heritage Tours biedt het Grachtenhuis een boottocht aan waarbij het slavernijverleden aan de orde komt dat verborgen gaat achter de rijke gevels van de grachtengordel.

Filosofisch spreekuur

In de Hermitage vindt een filosofisch spreekuur plaats en een Russische Woorden Bingo en in De Nieuwe Kerk kunnen de bezoekers zich wagen aan de look van Marilyn Monroe met behulp van een team van make-up artiesten. Daarnaast is er in de ISN Fatih Moskee onder meer aandacht voor het gebedskleed en in CBK Zuidoost tonen kunstenaars die een tijdje in de Bijlmer hebben gewoond hun werk dat daaraan is gelinkt.

Bij museum Ons' Lieve heer op Solder kunnen bezoekers luisteren naar een audiotour waarin zeven sprekers hun perspectief geven op tolerantie en verdraagzaamheid en in het Artis Planetarium kun je een kijkje nemen in de toekomst, en wel in het jaar 2150. Verder leidt dichter Gershwin Bonevacia mensen rond door de expositie Zwarte Piet in de media in het Persmuseum en zorgt Wicked Jazz Souds voor tropische beats in het Tropenmuseum.

Doel van de Museumnacht, die wordt georganiseerd door de stichting N8, is musea te verbinden met de jongeren in hun stad.