'Papjesgeitenbreier' Frank Noya overleden

ANP 'Papjesgeitenbreier' Frank Noya overleden

HILVERSUM - In Hilversum is zondag basgitarist en contrabassist Frank Noya overleden op 83-jarige leeftijd. Bij het grote publiek was hij bekend als een van de Geitenbreiers, de muzikale begeleiders van Edwin Rutten in het kinder-tv-programma De Film van Ome Willem.

Door ANP - 2-11-2016, 13:43 (Update 2-11-2016, 13:43)

Noya was degene in het combo van Harry Bannink die altijd de strofe 'met een papje' zong, als antwoord op de vraag 'lust je ook wel bloemkool dan?' die Ome Willem stelde in het vaste beginlied 'Luister even'.

Het overlijden van Noya werd woensdag bekendgemaakt door zijn zoon op Facebook.

Noya was bassist bij onder andere de Late Late Lien Show (Wieteke van Dort), Paul van Vliet, de Diamond Five, Jasperina de Jong en veel andere tv- en radioproducties.