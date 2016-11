Jekkers gaat weer toeren met Klein Orkest

DEN HAAG - Cabaretier Harrie Jekkers gaat volgend jaar en in 2018 weer optreden met Klein Orkest. De groep zal in vrijwel dezelfde samenstelling optreden als dertig jaar geleden; alleen pianist Leon Smit wordt vervangen.

De werktitel van de voorstelling is Later is al lang begonnen en vroeger komt nog 1 keer terug. Het is de bedoeling dat Jekkers en Klein Orkest in het voorjaar van 2018 een grote tournee langs de Nederlandse theaters gaan maken.

De formatie waar Jekkers deel van uitmaakte voordat hij doorbrak als cabaretier trad in 1985 voor het laatst op. De groep leverde twee evergreens van het Nederlandse lied op: O O Den Haag, een lofzang aan de hofstad, en Over de muur, over de scheiding van Oost- en West-Duitsland. Verder scoorde Klein Orkest hits met Laat mij maar alleen, Koos Werkeloos en Over 100 jaar (zijn jullie allemaal dood). De groep won toentertijd onder meer een Edison voor het hele oeuvre.

Jekkers stond bijna vijftien jaar niet op het podium toen hij vorig jaar zijn rentree maakte samen met cabaretier Jeroen van Merwijk. Die voorstelling werd zo enthousiast ontvangen, dat bij Jekkers het idee ontstond om ook met Klein Orkest een reünieshow te gaan maken.