ANP RTL past 'Oh Oh' aan na kritiek

HILVERSUM - RTL heeft het tv-programma Oh Oh Daar Gaan We Weer aangepast na kritiek op het overmatige drankgebruik. Na de eerste aflevering vorige week ontstond ,,zowel intern als extern" beroering over het programma, aldus een woordvoerster van RTL. ,,Daarop zijn we bij onszelf te rade gegaan en hebben de serie nog eens kritisch bekeken. Er zijn wat scènes uitgeknipt. We wilden geen extreem alcoholgebruik meer laten zien, maar wilden wel het uitgesproken karakter van Oh Oh bewaren."

Door ANP - 16-11-2016, 11:49 (Update 16-11-2016, 11:49)

Onder meer de Nederlandse alcoholbranche kwam tegen het tv-programma in het geweer, omdat RTL overmatig drinken zou aanmoedigen. De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), waarin de drankproducenten en -importeurs zijn verenigd, is nu tevreden over de aanpassing die RTL heeft gedaan. ,,Comazuipen is niet normaal en zeker niet 'cool', we moeten er met z'n allen aan werken om deze boodschap bij de jongvolwassenen te laten landen", zegt STIVA-directeur Peter de Wolf.

In Oh Oh Daar Gaan We Weer (RTL5) viert een groep Haagse jongeren vakantie op Mallorca.