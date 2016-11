Holleeder domineert ook boekenwereld

ANP

AMSTERDAM - Het boek Judas van Astrid Holleeder blijft de Boeken Top 10 domineren. Het boek is een doorslaand succes.

Door ANP - 16-11-2016, 12:26 (Update 16-11-2016, 12:26)

Astrid Holleeder is de zus van crimineel Willem Holleeder. In Judas, dat in het diepste geheim werd voorbereid, schrijft Astrid over de periode die volgde op Holleeders vrijlating in 2012, maar ook over het verleden. Volgens zijn zus heeft Willem Holleeder zijn eigen familie dertig jaar lang geterroriseerd, afgeperst en bedreigd.

Op twee staat de biografie Juliana - Vorstin in een mannenwereld van sociologe Jolande Withuis. Ook Mijn verhaal van Johan Cruijff heeft geen positie ingeleverd en staat net als vorige week op de derde plaats. Nieuw binnen in de lijst is het boek Kwaadschiks van A.F.Th. van der Heijden.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (1) Astrid Holleeder - Judas. Een familiekroniek.

2 (2) Jolande Withuis - Juliana

3 (3) Johan Cruijff - Johan Cruijff. Mijn verhaal

4 (4) Herman Koch - De greppel

5 (6) Michel van Egmond - De wereld volgens Gijp

6 (5) Geert Mak - De levens van Jan Six

7 (11) Guusje Nederhorst - SinterWoezel en Pietje Pip

8 (-) A.F.Th. van der Heijden - Kwaadschiks

9 (10) Simone van der Vlugt - Toen het donker werd

10 (11) Hendrik Groen - Pogingen iets van het leven te maken