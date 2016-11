Uitgever wil debat over Van Gogh-schetsen

PARIJS - De Franse uitgever van het boek met 'verloren schetsen' van Vincent van Gogh wil een publiek debat met kunstexperts om een eind te maken aan de controverse rond de tekeningen. Les Éditions du Seuil nodigt het Van Gogh Museum in Amsterdam uit het debat samen te organiseren, meldt de uitgever donderdag.

Door ANP - 17-11-2016, 13:39 (Update 17-11-2016, 13:39)

Volgens de uitgeverij meent het Van Gogh Museum als enige te kunnen bepalen of tekeningen wel of niet van Van Gogh zijn en is dat niet terecht.

In 'Vincent van Gogh. Het verloren schetsboek uit Arles' van kunsthistorica Bogomila Welsh-Ovcharov zijn 65 tekeningen te zien die volgens de schrijfster van Van Gogh zijn. Volgens het museum zijn het imitaties.