ANP Zanger George Michael (53) overleden

LONDEN - De Britse popzanger George Michael is op 53-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn publicist, aldus de BBC, die laat weten dat het oud-lid van de band Wham vredig thuis is overleden.

Door ANP - 26-12-2016, 0:16 (Update 26-12-2016, 0:28)

Het is niet bekend waar Michael precies door is komen te overlijden, maar de politie meldt dat er geen verdachte omstandigheden zijn.

,,Tot ons grote verdriet bevestigen we dat onze geliefde zoon, broer en vriend George is overleden, vredig thuis in de kerstperiode'', luidt de officiële verklaring van zijn publicist, die tevens vraagt de privacy van de familie te respecteren.