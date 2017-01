Hoongelach Trump voor Schwarzenegger

NEW YORK - Je kunt dan wel een beroemd filmster zijn, dat maakt je nog geen Donald J. Trump. Zo ongeveer reageerde de nieuwe Amerikaanse president vrijdag op de tegenvallende publieke belangstelling voor het tv-programma ,,The New Celebrity Apprentice''. Voormalig bodybuilder, acteur en politieke vijand Arnold Schwarzenegger presenteert deze spin-off van Trumps jarenlange reality-show.

Door ANP - 6-1-2017, 17:57 (Update 6-1-2017, 17:57)

,,Wow, de kijkcijfers zijn binnen en Arnold Schwarzenegger is 'kopje onder gegaan' (of de vernieling in geholpen) in vergelijking met kijkcijferkanon DJT'', twitterde de New Yorkse tycoon honend. ,,Maar wat maakt het uit, hij steunde Kasich & Hillary''.

Trump verwees daarmee naar John Kasich, een tegenstander in de voorverkiezing, en de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton. Schwarzenegger, een gematigd Republikein, gaf vorig jaar te kennen niet op Trump te zullen stemmen. Zijn debuut als presentator van de 'nieuwe leerling' werd volgens het vakblad 'Variety' door 4,9 miljoen mensen bekeken, 43 procent minder dan Trump trok bij het begin van het seizoen 2015.