Argentijnse schrijver Piglia (75) overleden

ANP Argentijnse schrijver Piglia (75) overleden

BUENOS AIRES - De Argentijnse schrijver Ricardo Piglia is op 75-jarige leeftijd overleden. De auteur leed al enkele jaren aan de spierziekte ALS, aldus zondag zijn uitgever Anagrama.

Door ANP - 8-1-2017, 10:10 (Update 8-1-2017, 10:10)

Piglia staat te boek als een van de grootste auteurs van Argentinië en Zuid-Amerika van de afgelopen vijftig jaar. Hij debuteerde een halve eeuw geleden met de vertelling La Invasion, die hij liet volgen door vijf romans en talrijke verhalenbundels. Hij won met zijn literaire werk prijzen zowel in Zuid-Amerika als Europa. Met name in Spanje werd hij gretig gelezen. Zijn internationale doorbraak kwam met de roman Respiracion artificial (kunstmatige beademing) in 1980. Het boek wordt algemeen beschouwd als een kentering naar de moderne Argentijnse literatuur.

Ricardo Piglia doceerde aan de fameuze Amerikaanse universiteiten Princeton en Harvard. Hij schreef ook manuscripten voor meerdere films. Zijn roman Plata quemada werd verfilmd door zijn landgenoot Marcelo Piñeyro.