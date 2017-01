Prijs en Londense expo voor Jongerius

ROTTERDAM/LONDEN - Ontwerpster Hella Jongerius krijgt in maart de Sikkens Prijs van dit jaar. Die bestaat niet alleen uit een glasprisma, ontworpen door Carel Weeber, maar ook uit 20.000 euro die ze mag besteden aan haar tentoonstelling Breathing Colour deze zomer in het Design Museum in Londen.

Door ANP - 12-1-2017, 12:34 (Update 12-1-2017, 12:34)

Jongerius (1963, De Meern) werkt met textiel, keramiek en meubels. Ze combineert nieuwe technologieën met traditionele handwerktechnieken en hanteert kleuren op heel eigen wijze. ,,Ik voel me zeer vereerd met de toekenning van deze prijs. Het is absoluut een stimulans voor de voortzetting van mijn lopend onderzoek naar kleuren, materialen en stoffen en voor het werken aan het verrijken van de haptische kwaliteiten in onze wereld van dagelijkse objecten.”

De tentoonstelling Breathing Colour is van 28 juni tot en met 24 september. Volgens het Design Museum gaat de expositie onder meer een beeld geven van hoe kleur zich gedraagt en de beleving van de kijker beïnvloedt.

De Sikkens Prize is voor baanbrekende werk op het gebied van kleur(toepassing).