Tropenmuseum Junior nog nooit zo druk bezocht

AMSTERDAM - Nooit eerder trok Tropenmuseum Junior in Amsterdam zoveel bezoekers als vorig jaar. Naar de doe-tentoonstelling Ziezo Marokko kwamen maar liefst 47.772 bezoekers, het hoogste aantal sinds de oprichting van het museum in 1975.

Door ANP - 13-1-2017, 10:48 (Update 13-1-2017, 10:48)

Bijna 30 procent van de jonge bezoekers kwam via scholen. De expositie werd erg gewaardeerd. Zo kreeg het museum de Zilveren Prijs bij de International Design en Communication Awards en was de tentoonstelling het voorbeeld voor het nieuwe kindermuseum in Milaan Mudec Junor, dat opende met Mosaico Marocco.

Ziezo Marokko is nog tot en met maart 2018 te zien.