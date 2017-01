Heftige onderwerpen op 22ste Winternachten

DEN HAAG - Schrijvers, journalisten, denkers en dichters bevolken van donderdag 19 tot en met zondag 22 januari het centrum van Den Haag, waar het literatuurfestival Winternachten plaatsheeft. Er zijn lezingen en debatten over belangrijke kwesties van onze tijd, maar ook filmvertoningen en muziek. Onder de tachtig gasten op deze 22ste editie zijn auteurs als Arnon Grunberg, Tommy Wieringa, Bas Heijne, Ian Buruma, Michel Faber en Salena Godden. Michaïl Sjisjkin uit Rusland, in ons land onder meer bekend van Onvoltooide Liefdesbrieven, spreekt bij de opening.

Door ANP - 15-1-2017, 10:36 (Update 15-1-2017, 10:36)

Volgens hem is zijn land inmiddels weer ,,weggezakt in een moeras van stilzwijgen''. Zijn rede zal gaan over mensen die voor de vrijheid vechten. Zij moeten het niet alleen opnemen tegen een respressieve staat, zegt hij, maar ook tegen het merendeel van de bevolking. Dat deel, gewend geraakt aan overleven, vindt hun vrijheidsstrijd verraad of minstens zinloos. De vrijheidsstrijders zouden zichzelf volgens deze groep als uitverkorenen zien, maar nodeloos zichzelf en anderen in gevaar brengen. Sjisjkin bepleit niettemin dankbaarheid jegens de vrijheidsstrijders, van wie we vaak de naam niet eens kennen.

Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn volgens curator Shervin Nekuee ,,het Amerika dat we niet kennen'' en ,,het 'horrorscript’ achter Islamitische Staat en ons weerwoord daartegen''.

