ANP Fajah Lourens schrijft weer een bestseller

AMSTERDAM - Fajah Lourens Killerbody blijft erg gewild. Ook het tweede dieetboek van de dj is een succes. Killerbody 2, dat vorige week verscheen, voert deze week de Boeken Top 10 aan.

Door ANP - 18-1-2017, 12:43 (Update 18-1-2017, 12:43)

Ook Fajahs eerste boek Killerbody dieet vliegt nog steeds over de toonbank. Het boek, dat al 39 weken in de Boeken top tien staat, prijkt deze week op de tweede plek. Fajah kan haar geluk niet op. “Beide boeken op 1 en 2, in de bestseller lijst. Lieve killerbody’s bedankt voor jullie geloof in mij”, twitterde ze woensdagmiddag. “Geniet van de honderd heerlijke recepten.”

Killerbody 2 stoot Astrid Holleeders Judas. Een familiekroniek van de eerste plek. Het boek over hoe topcrimineel Willem Holleeder zijn familie al jarenlang in de tang heeft was wekenlang het best verkochte boek van Nederland.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Fajah Lourens - Killerbody 2

2. (4) Fajah Lourens - Killerbody dieet

3. (-) Han van Bree - Het aanzien van 2016

4. (1) Astrid Holleeder - Judas. Een familiekroniek.

5. (-) Vico Olling & Martijn Haas - De Kouwe Ouwe

6. (5) Hendrik Groen - Pogingen iets van het leven te maken

7. (3) J.K. Rowling, John Tiffany en Jack Thorne - Harry Potter en het vervloekte kind

8. (-) Victor Mids & Oscar Verpoort - Mindf*ck

9. (-) Rosita Steenbeek - Heb uw vijanden lief

10. (-) Benji Davies - De kleine walvis