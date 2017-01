Auteur Robert Anker overleden

ANP Auteur Robert Anker overleden

AMSTERDAM - In zijn woonplaats Amsterdam is vrijdag schrijver en dichter Robert Anker overleden, meldt zijn uitgeverij Querido. Hij was zeventig jaar.

Door ANP - 20-1-2017, 15:27 (Update 20-1-2017, 15:27)

Zijn poëzie is bekroond met de Jan Campert-prijs en de Herman Gorterprijs en werd ook twee keer genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Met zijn roman Een soort Engeland (2001), die zich grotendeels afspeelt in de toneelwereld, won hij de Libris Literatuur Prijs.

Zijn nieuwste boek, de historische roman In de wereld, zou aanstaande woensdag worden gepresenteerd.