ANP Zeldzaam overzicht renaissance in Enschede

ENSCHEDE - Niet eerder was er in Nederland zo'n overzicht te zien van het werk van Itialiaanse kunstenaars uit de bloeitijd van de renaissance als vanaf 11 februari in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Dat zegt directeur Arnoud Odding.

Door ANP - 22-1-2017, 14:19 (Update 22-1-2017, 14:19)

Er zijn om te beginnen maar liefst twee Rafaëls in Enschede: een Christus en een engelenhoofd. Van Rafaël is verder in Nederland geen schilderij te bekennen en het is alweer een paar jaar terug dat er één tijdelijk in een ander museum te bewonderen was. Verder krijgen de bezoekers onder meer werken te zien van Giovanni Bellini, Titiaan, Tintoretto, Lotto en Moroni, soms levensgroot. Ook dit zijn unieke kansen voor Nederland, aldus Odding.

In een paar Nederlandse musea is wel kunst uit de Italiaanse renaissance, maar volgens Odding ,,niet veel en fragmentarisch''. Het Nederlandse verzamelbeleid is ,,heel erg gericht geweest op onze eigen Gouden Eeuw'', zo verklaart hij de magere Nederlandse collecties op dit gebied, die volgens hem zo schril in tegenstelling staan tot die van bijvoorbeeld ook niet-Italiaanse musea als het Louvre in Parijs en de Gemäldegalerie in Berlijn.

,,In het hart van de renaissance'' heet de expositie waarmee zijn museum de Nederlandse renaissancenood tijdelijk lenigt. Je gaat er naar belangrijke wortels van de schilderkunst, ook die van ons. ,,Ik vind het geweldig om te zien hoe de Italianen en de Nederlanders in de kunst toen met elkaar in contact stonden en elkaar beïnvloedden.''

Dertig van de 45 te exposeren werken zijn afkomstig van de Pinacoteca Tosio Martinengo in het Italiaanse Brescia, die gerenoveerd wordt en de eigen schatten eerst aan Warschau, toen aan Helsinki en nu aan Enschede uitleent. ,,Wij hebben na goed overleg een iets ruimere collectie dan die twee steden, omdat we het verhaal nog wat scherper en mooier willen vertellen.''

Verder wordt de expositie aangevuld met vijftien schilderijen uit Venetië en Florence.