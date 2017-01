'Allo 'Allo-ster 'Rene' Gorden Kaye overleden

LONDEN - De Britse acteur Gorden Kaye is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de BBC, bij welke omroep hij wereldberoemd werd door zijn rol in de komedie 'Allo 'Allo, maandag bekendgemaakt. Kaye speelde in alle 84 afleveringen van de ook in Nederland uitgezonden serie café-eigenaar René Artois. Vanuit zijn bar in de Franse plaats Nouvion werd onder het toeziend oog van de Duitse bezetters het plaatselijk verzet georganiseerd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Door ANP - 23-1-2017, 17:11 (Update 23-1-2017, 18:10)

Kaye werd alom geprezen voor zijn ,,geweldig komische talent''. Zijn doorbraak op tv dankte hij aan Coronation Street. In deze soapserie speelde hij Bernard Butler, de neef van Elsie Tanner. Voordat hij enorme faam verwierf als René, met zijn 'steenkolenfrengels' tegen onder anderen Gestapo-officier Herr Otto Flick en diens maîtresse Helga, was hij onder meer te zien als gast in successeries als 'Till Death Us Do Part' (Tot de dood ons scheidt), 'It Ain't Half Hot Mum' (Moeder, wat is het heet) en 'Are You Being Served?' (Wordt u al geholpen?).

Kaye's laatste tv-optreden was een eenmalige return van 'Allo 'Allo in 2007. ,,Met René Artois heeft hij een plek verdiend in de 'hall of fame' van de komedie'', loofde BBC-afdelingshoofd Shane Allen. ,,Zijn werk leeft voort.''