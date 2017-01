Twittermeisje Aleppo met Lohan bij Erdogan

ANP Twittermeisje Aleppo met Lohan bij Erdogan

ANKARA - Bana Alabed, het zevenjarig meisje onder wier naam berichten op Twitter verschenen over de belegering van de stad Aleppo door Syrische regeringsstrijdkrachten, is vrijdag met de Amerikaanse actrice Lindsay Lohan door de Turkse president Erdogan in Ankara ontvangen. Het bureau van Erdogan gaf foto's van het meisje en de actrice met Erdogans echtgenote Ermine vrij.

Door ANP - 27-1-2017, 22:04 (Update 27-1-2017, 22:04)

Bana's tweets werden over de hele wereld door zo'n 364.000 mensen gevolgd. De berichten werden niet door het meisje zelf, maar door haar moeder geschreven. Nadat de troepen van het regime in december heel Aleppo hadden heroverd wisten Bana en haar moeder naar Turkije te ontkomen, waar het meisje Erdogan in december ook al eens ontmoette.

Lindsay Lohan was volgens het Turkse persbureau Anadolu vorig jaar september en oktober ook al in Turkije, waar zij Syrische vluchtelingen bezocht. In een video die Bana op Twitter plaatste zei Lohan dat zij ,,alle lijdende mensen in Syrië, in Aleppo en alle vluchtelingen'' wilde laten weten ,,dat wij hier zijn en jullie ondersteunen''.