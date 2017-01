Actrice Emmanuelle Riva (89) overleden

PARIJS - De Franse actrice Emmanuelle Riva is vrijdag op 89-jarige leeftijd in haar woonplaats Parijs overleden. Dat meldden diverse Franse media zaterdag. Riva leed al geruime tijd aan kanker. De actrice werd wereldberoemd door haar rol in Hiroshima mon amour (1959) en speelde in films van Pontecorvo, Arrabal en Bellocchio. In 1993 speelde ze de moeder van Juliette Binoche in Trois Couleurs: Bleu (1993).

Door ANP - 28-1-2017, 12:24 (Update 28-1-2017, 12:24)

Met Amour van Michael Haneke maakte ze in 2012 nog een opmerkelijke comeback. Ze kreeg diverse internationale filmprijzen voor die film, waaronder een Bafta voor de beste vrouwelijke hoofdrol.

Riva bracht ook diverse dichtbundels uit.