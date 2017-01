Trumps ban treft ook Oscargala

WASHINGTON - Het inreisverbod in de VS voor inwoners van zeven islamitische landen heeft onverwachte gevolgen. De bekende Iraanse regisseur Asghar Farhadi kondigde aan dat hij overweegt de uitreiking van de Oscars te boycotten. Farhadi heeft een nominatie voor de beste buitenlandse film op zak voor The Salesman.

Door ANP - 28-1-2017, 19:13 (Update 28-1-2017, 19:13)

De 44-jarige regisseur beweert dat hij de Verenigde Staten wel in mag maar dat hij binnen enkele dagen zelf beslist of hij dat wel wil. Hij won in 2012 een Oscar met The Separation. De hoofdrolspeelster in The Salesman, de Iraanse Taraneh Alidoosti, gaat sowieso niet heeft ze boos aangekondigd. Ze noemde Trumps maatregel racistisch. De mannelijke hoofdrolspeler Shabab Hosseini, ook een Iraniër, moet nog beslissen.

Uit een andere hoek komt het bevel van Google, het bedrijf achter de zoekmachine, aan medewerkers die uit een van de zeven landen komen om onmiddellijk naar de VS terug te keren. De maatregel van het Amerikaanse bedrijf treft ongeveer honderd medewerkers die momenteel elders verblijven.