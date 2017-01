,,Maria, je kunt niet om haar heen''

ANP ,,Maria, je kunt niet om haar heen''

UTRECHT - ,,Een idool waar je niet omheen kunt, wat voor achtergrond je ook hebt.'' Zo omschrijft Museum Catharijneconvent in Utrecht Maria, de moeder van Jezus. Het museum wijdt vanaf 10 februari een grote expositie aan Maria, waarin haar hele leven wordt belicht.

Door ANP - 29-1-2017, 10:42 (Update 29-1-2017, 10:42)

,,Voor het eerst in Nederland wordt er zo’n grote tentoonstelling aan Maria gewijd waarbij haar complete levensverhaal aan bod komt'', zegt het museum. Er is bijvoorbeeld aandacht voor de vroegste jeugd van Maria, die niet zo bekend is.

De Maria uit de Bijbel heeft altijd met Jezus Christus te maken, maar uit overgeleverde andere verhalen valt op te maken dat de in Nazareth geboren Maria zelf ook heel bijzonder was. Zo zou ze heel vroeg hebben kunnen lopen en zelfs lezen. Van haar derde tot haar twaalfde leefde ze in een tempel, waar ze volgens bepaalde verhalen op het altaar danste en elke dag brood kreeg van een engel.

Bloody Mary

Rode draad van de expositie is hoe uiteenlopende kunstenaars haar hebben verbeeld, van Rembrandt tot videokunstenaar Bill Viola. Maar ook wordt over het voetlicht gebracht hoe iedereen Maria in het dagelijks leven van nu nog tegenkomt, of hij of zij dat nou wil of niet. Zo is de Bloody Mary volgens het Catharijneconvent naar de moeder van Jezus vernoemd en bakken ze in Portugal nog steeds hele taarten van Mariakaakjes en gecondenseerde melk. Ook wordt Maria volop als tattoo gezet en ook daarvoor is aandacht in Utrecht.

Het leven van de meest geportretteerde vrouw in de geschiedenis wordt in Utrecht vanuit verschillende culturele en religieuze perspectieven en in zeven thema's behandeld: 'Oermoeders en godinnen’, 'Oost en West’, 'Het leven van Maria’, 'Devotie’, 'Processies en bedevaarten’, 'Maria in de hedendaagse kunst’ en 'Moeders in andere religies’.

'Maria' is de grootste expositie die Museum Catharijneconvent ooit heeft georganiseerd.