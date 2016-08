Weinig beweging op Europese beurzen

ANP Weinig beweging op Europese beurzen

AMSTERDAM - Europese beleggers kijken net als hun Amerikaanse collega's met belangstelling uit naar de toespraak die Fed-president Janet Yellen vrijdag houdt aan het begin van de jaarlijkse top van centrale bankiers in Jackson Hole. De belangrijkste beursgraadmeters bleven stuk voor stuk dicht bij huis.

Door ANP - 26-8-2016, 15:57 (Update 26-8-2016, 15:57)

De AEX stond kort na de licht hogere opening op Wall Street 0,2 procent in de plus op 450,85 punten. De MidKap daarentegen daalde 0,2 procent tot 643,66 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stonden vlak tot 0,4 procent hoger.

De woorden van Yellen zijn van belang omdat ze mogelijk meer licht kunnen werpen op het rentebeleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken in de rest van 2016. Als de Fed voldoende vertrouwen heeft in de ontwikkeling van de Amerikaanse economie, volgt mogelijk spoedig een renteverhoging.

Beveiliging

Koploper bij de Amsterdamse hoofdfondsen was Gemalto met een winst van 5,7 procent. De specialist in digitale beveiliging boekte in de eerste jaarhelft meer winst op een stabiele omzet, en herhaalde zijn winstdoelstelling voor volgend jaar. Sterkste daler in de AEX was de Nederlands-Belgische supermarktcombinatie Ahold Delhaize met een min van 1,3 procent.

Enkele kleinere, aan het Damrak genoteerde bedrijven openden ook de boeken over het afgelopen kwartaal. De cijfers van vastgoedfonds Eurocommercial werden beloond met een winst van 0,7 procent, die van biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma vielen met een verlies van 0,5 procent in minder goede aarde.

Ontwikkelaar

Bij de kleinere fondsen was Value8 met een winst van 4,5 procent een opvallende stijger. De investeringsmaatschappij heeft een meerderheidsbelang genomen in de ontwikkelaar van milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen Ceradis. Value8 had al een belang van 33 procent, dat wordt tussen de 55 en 60 procent.

De euro werd voor 1,1300 dollar verhandeld, tegen 1,1280 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent naar 47,41 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper en kostte per vat 49,62 dollar.