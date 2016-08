Philips investeert in India

AMSTERDAM - Philips breidt zijn productie in India de komende drie jaar stevig uit. Dat bevestigde het technologiebedrijf maandag na berichtgeving in Indiase media.

Door ANP - 29-8-2016, 10:19 (Update 29-8-2016, 10:19)

De hogere productie in India is bestemd voor de binnenlandse markt. Nu wordt ongeveer de helft van de consumentenapparatuur die Philips in India verkoopt lokaal geproduceerd, dat aandeel moet richting driekwart. Daarbij wordt Philips geholpen door maatregelen van de Indiase regering, die de productie in eigen land wil stimuleren.

Een woordvoerder van Philips liet weten dat de uitbreiding van de productie in India niet ten koste gaat van fabrieken in andere landen. Hij ging niet in op de bedragen die met de uitbreiding van de productie zijn gemoeid.