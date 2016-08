Daghorecazaken vullen gaten in winkelstraat

NIEUWEGEIN - In de winkelstraten zijn steeds meer daghorecazaken te vinden. Cafés of tentjes waar mensen tijdens het shoppen terechtkunnen voor een hapje of drankje vullen de gaten die zijn ontstaan door het verdwijnen van winkels, zo blijkt uit een vastgoedonderzoek van makelaarsorganisatie NVM in tien grote winkelsteden.

Door ANP - 30-8-2016, 11:36 (Update 30-8-2016, 11:36)

,,In bijvoorbeeld Groningen en Rotterdam, maar ook in Arnhem is een duidelijk verschuiving zichtbaar van panden die voorheen een zuivere winkelfunctie hadden, maar nu worden ingevuld door daghoreca'', constateren de makelaars en taxateurs. In de winkelcentra kwam afgelopen jaren veel extra winkelruimte beschikbaar, terwijl de vraag van winkeliers om die panden te huren juist afnam.