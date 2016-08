'Nederland moet werk maken van TTIP'

ANP 'Nederland moet werk maken van TTIP'

ZOETERMEER - Het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten is essentieel voor Nederland en daarom moet het kabinet zich in Europa hard blijven maken voor TTIP. Dat stellen ondernemersverenigingen EVO en Fenedex dinsdag in een reactie op de aanzwellende kritiek op het verdrag in onder meer Frankrijk en Duitsland.

Door ANP - 30-8-2016, 16:44 (Update 30-8-2016, 16:44)

De organisaties benadrukken dat handelsverdragen essentieel zijn voor een handelsland als Nederland en dat bedrijven uit de VS de grootste investeerders zijn in ons land. Een goed verdrag vereenvoudigt volgens de organisaties de export en logistiek en zorgt voor lagere tarieven. Ook de werkgelegenheid in Nederland profiteert daarvan.

De Franse staatssecretaris Matthias Fekl (Handel) zei dinsdag dat de EU moet ophouden met onderhandelen over het TTIP-verdrag. Afgelopen weekend zei de Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel dat de onderhandelingen over het verdrag feitelijk zijn mislukt. EVO en Fenedex vragen van het kabinet desondanks om zich in te blijven zetten voor TTIP.