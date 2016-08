Japanse beurs in de lift

TOKIO - De Japanse aandelenbeurs is woensdag flink in de plus geëindigd, geholpen door een zwakkere yen. Elders in het Verre Oosten lieten de markten overwegend verliezen optekenen.

Door ANP - 31-8-2016, 8:56 (Update 31-8-2016, 8:56)

De Nikkei-index in Tokio ging 1 procent omhoog tot 16.887,40 punten. Beleggers verwerkten een cijfer over de Japanse industriële productie. Die nam volgens een voorlopige raming met 3,8 procent af in juli in vergelijking met een jaar eerder. In juni was nog sprake van een krimp van de industriële productie in Japan met 1,5 procent.

Bij de bedrijven in Tokio stond Mazda Motor bij de sterkere stijgers met een plus van bijna 5 procent. Het autoconcern gaat flink investeren in Thailand. Ook camera- en displaymaker Nikon behoorde tot de winnaars met een stijging van 2,4 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng tussentijds vrijwel vlak. De Kospi in Seoul ging 0,2 procent omlaag en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,8 procent.