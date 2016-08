Inflatie eurozone stabiel op laag niveau

ANP Inflatie eurozone stabiel op laag niveau

LUXEMBURG - De inflatie in de eurozone is in augustus opnieuw uitgekomen op 0,2 procent op jaarbasis. Dat meldde Europees statistiekbureau Eurostat woensdag op basis van een eerste raming.

Door ANP - 31-8-2016, 11:14 (Update 31-8-2016, 11:14)

Het gemiddelde prijspeil in de eurolanden steeg met de plus van 0,2 procent even sterk als in juli. Economen rekenden in doorsnee op een iets sterkere stijging, van 0,3 procent. Net als in de voorgaande maanden werd de inflatie in augustus stevig gedrukt door de lage olieprijs.

Energie was in doorsnee bijna 6 procent goedkoper dan een jaar eerder. Voedings- en genotsmiddelen werden daarentegen 1,3 procent duurder. De kerninflatie, die de beweeglijke prijzen van energie en voeding buiten beschouwing laat, zakte deze maand van 0,9 naar 0,8 procent.

De inflatie ligt al lange tijd ver onder het niveau van net geen 2 procent dat de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft.