ANP Lichte winst voor beurs Tokio

TOKIO - De Japanse aandelenbeurs is donderdag met een kleine winst gesloten. De handel in Tokio bleef profiteren van de zwakkere yen. In de rest van Azië was het beeld op de beurzen wisselend.

Door ANP - 1-9-2016, 8:56 (Update 1-9-2016, 8:56)

De Nikkei-index in Tokio klom 0,2 procent tot 16.926,84 punten. Bij de stijgers waren onder meer de banken en autobedrijven te vinden. Zo won Mitsubishi UFJ Financial Group bijna 2 procent, terwijl Toyota Motor er 0,7 procent aan waarde bij kreeg.

De Chinese overheid maakte bekend dat de industriële bedrijvigheid in China in augustus licht is gegroeid, terwijl door economen op krimp was gerekend. Het cijfer neemt de zorgen over de afzwakkende Chinese economie iets weg. De Hang Seng in Hongkong liet tussentijds een stijging zien van 0,8 procent.

De beurs in Seoul ging 0,4 procent omlaag en de markt in Sydney zakte 0,3 procent.