ANP Winst beurzen loopt op na banencijfer VS

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen hebben hun koerswinsten vrijdag in de middaghandel uitgebreid. Beleggers reageerden op tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die ervoor kunnen zorgen dat de volgende renteverhoging in de Verenigde Staten voorlopig nog even wordt uitgesteld. Op het Damrak was maritiem oliedienstverlener SBM Offshore een sterke daler na het afketsen van een schikking in Brazilië.

Door ANP - 2-9-2016, 14:49 (Update 2-9-2016, 16:09)

In Amsterdam stond de AEX-index rond 15.40 uur 1,5 procent in de plus op 460,67 punten. De MidKap steeg 0,6 procent naar 651,10 punten. De hoofdgraadmeters in Londen en Parijs noteerden tot 1,6 procent in het groen. De winst van de DAX in Frankfurt bedroeg 0,9 procent.

De waarde van de euro liep op naar 1,1211 dollar, tegen 1,1195 dollar vlak voor de publicatie van de banencijfers.

SBM

Het aandeel SBM leverde in de AEX meer dan 10 procent in. Het bedrijf meldde voorbeurs dat de schikking die half juli werd bereikt rond het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras is afgekeurd. Na lang onderhandelen wist SBM in ruil voor een flinke boete daar verdere vervolging wegens het betalen van steekpenningen te ontlopen, maar die deal gaat voorlopig dus niet door. Het bedrijf wacht op uitleg van het Openbaar Ministerie.

Staalconcern ArcelorMittal was de koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak met een plus van 3,5 procent. Shell, Wolters Kluwer, Heineken en Unilever hadden ook een goede dag met winsten tussen 2,3 en 3,4 procent.

Olie

In Frankfurt verloor Rocket Internet, onder meer aandeelhouder van modewebwinkel Zalando, 8,4 procent aan waarde. De start-upinvesteerder presenteerde een verlies over de eerste zes maanden. In Londen werd vervoerbedrijf Go-Ahead door beleggers beloond met een plus van ruim 10 procent voor een beter dan verwachte jaarwinst.

De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie steeg met 2,5 procent naar 44,24 dollar per vat. Brentolie klom 2,6 procent tot 45,64 dollar per vat.