ANP 'Banen weg bij hoofdkwartier Marks & Spencer'

LONDEN - Het Britse grootwinkelbedrijf Marks & Spencer schrapt komende week circa vijfhonderd banen in zijn hoofdkwartier in Londen. Dit berichtte de nieuwszender SkyNews zaterdag. De winkelketen was afgelopen week in het nieuws door demonstraties van werknemers in Engeland tegen plannen van de onderneming om te korten op lonen. Dat zou moeten gebeuren door het afschaffen van extra vergoedingen voor overuren of onregelmatige werktijden.

Door ANP - 3-9-2016, 12:49 (Update 3-9-2016, 12:49)