Ogen beleggers gericht op ECB

ANP Ogen beleggers gericht op ECB

AMSTERDAM - De nieuwe beursweek staat naar verwachting vooral in teken van de Europese Centrale Bank (ECB). Mogelijk kondigt ECB-president Mario Draghi donderdag nieuwe maatregelen aan om de prijsontwikkeling in de eurozone aan te jagen. Verder komen er nog diverse economische cijfers naar buiten, de bedrijfsagenda is nagenoeg leeg.

Door ANP - 4-9-2016, 16:14 (Update 4-9-2016, 16:14)

De ECB heeft de afgelopen jaren al een reeks ongekende stimuleringsmaatregelen genomen om de hardnekkig lage inflatie te stimuleren. Of daar nog een schepje bovenop komt, hangt waarschijnlijk vooral af van de inflatie- en groeiprognoses die de ECB donderdag op zijn persconferentie naar buiten brengt.

Economen rekenen erop dat de centrale bank met nieuwe maatregelen komt als de vooruitzichten verder zijn verslechterd. Daarbij kan bijvoorbeeld worden besloten om langer door te gaan met de opkoop van obligaties, of om meer obligaties in aanmerking te laten komen voor dat programma.

Inflatie

De inflatie in Europa ligt nog altijd ver onder het niveau van net geen 2 procent dat de centrale bank in Frankfurt nastreeft. Afgelopen week bleek dat het prijspeil in de eurozone in augustus slechts 0,2 procent hoger lag dan een jaar eerder. Daarmee was de geldontwaarding even beperkt als in juli.

Beleggers kunnen zich verder richten op nieuwe cijfers van onderzoeksbureau Markit over de dienstensector in Europa, de Verenigde Staten en China. In Duitsland worden deze week tevens nieuwe gegevens over de fabrieksorders, industriële productie en export gepresenteerd.

Industrie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet donderdag een boekje open over de productie van de Nederlandse industrie. Ook rapporteert het statistiekbureau dan de meest recente stand van de inflatie in Nederland.

Zowel in Europa als in de VS is het kwartaalcijferseizoen inmiddels zo goed als voorbij. Op het Damrak staan voor dinsdag nog wel de halfjaarresultaten van het Egyptische kunstmestbedrijf OCI op de agenda.

Labor Day

De handelsweek is aan de overzijde van de Atlantische Oceaan overigens een dagje korter. Maandag blijven de beurzen in New York gesloten vanwege Labor Day.