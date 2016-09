'VW overtrad consumentenwet in 20 EU-landen'

FRANKFURT - Volkswagen heeft in twintig lidstaten van de Europese Unie de consumentenwetgeving overtreden door zijn gesjoemel met de uitstootnormen van dieselauto's. Dat meldde de Duitse krant Die Welt op basis van bronnen bij de Europese Commissie.

Door ANP - 5-9-2016

Het gaat volgens de krant onder meer om een wet die bedrijven verbiedt om bij hun reclamecampagnes overdreven milieuclaims te gebruiken. Vorig jaar kwam aan het licht dat de dieselauto's van Volkswagen met behulp van bepaalde software in laboratoriumtesten schoner waren dan ze in werkelijkheid zijn. In totaal ging het wereldwijd om circa 11 miljoen auto's, waarvan 8,5 miljoen in de EU.

De Europese Commissie wil graag dat Volkswagen klanten in Europa op vrijwillige basis gaat compenseren, maar stelt wel dat nationale rechtbanken moeten bepalen of consumenten wettelijk in aanmerking komen voor compensatie.