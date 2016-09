Europese beurzen verliezen verder terrein

ANP Europese beurzen verliezen verder terrein

AMSTERDAM - De Europese aandelenmarkten verloren vrijdagmiddag verder terrein, zeker nadat ook in de Verenigde Staten de beurshandel in mineur van start was gegaan. Afgezien van wat tegenvallende cijfers over de Duitse economie ontbrak het aan nieuws om de handel een impuls te geven.

Door ANP - 9-9-2016, 15:54 (Update 9-9-2016, 15:54)

De Amsterdamse AEX-index stond kort na de opening op Wall Street 1 procent in de min op 455,00 punten. De MidKap zakte 0,8 procent naar 652,07 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten 0,6 tot 0,8 procent.

De export uit de grootste euro-economie is in juli fors gekrompen. Eerder werd ook al een neergang gemeld in de Duitse industrie in diezelfde maand. De nieuwe tegenvaller volgt op weinig rooskleurige prognoses van de ECB, die donderdag voorspelde dat de economische groei in de eurolanden de komende twee jaar niet zal versnellen.

Favorietenlijstje

Sterkste daler in de AEX was staalproducent ArcelorMittal met een verlies van 2,7 procent. Supermarktreus Ahold Delhaize deed het met een min van 2,4 procent niet veel beter. Analisten van ING hebben dat aandeel vrijdag geschrapt van hun favorietenlijstje, omdat de rek er na de recente koerswinsten wat uit lijkt te zijn.

Bovenaan de Amsterdamse hoofdindex stonden de verzekeraars Aegon en NN Group (Nationale-Nederlanden) met winsten van 1,3 en 0,9 procent. Daar tussenin stond nog het internationale kabelbedrijf Altice met een plus van 1 procent.

Positief

Luchtvaartgroep Air France-KLM voerde de MidKap aan met een winst van 2,8 procent. Bij de kleinere bedrijven viel automatiseerder Ordina op met een koerswinst van 8,9 procent, nadat analisten van ING zich in een rapport positief hadden uitgelaten over het bedrijf.

Philips Lighting en verzekeraar ASR wonnen respectievelijk 1,1 en 0,6 procent. Beide aandelen zijn vanaf 19 september opgenomen in de MidKap. Zij komen in de plaats van natuurvoedingsspecialist Wessanen (min 1,7 procent) en vastgoedbedrijf NSI (min 0,7 procent), die afzakken naar de index van kleinere fondsen.

Olie

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,3 procent tot 46,52 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper, bij 48,79 dollar per vat. De euro werd voor 1,1210 dollar verhandeld, tegen 1,1270 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.