'Blik beleggers op BoE en macrocijfers VS'

AMSTERDAM - De blik van beleggers zal deze week vooral gericht zijn op het Britse rentebesluit en een reeks macro-economische gegevens uit de Verenigde Staten. Mogelijk kunnen die cijfers iets zeggen over het rentebesluit van de Federal Reserve een week later.

De Bank of England (BoE) maakt donderdag zijn rentebesluit bekend. Bij de rentevergadering in augustus nam de centrale bank een reeks maatregelen om de economische gevolgen van de brexit te verzachten. De rente in Groot-Brittannië werd verlaagd naar het laagste niveau ooit, terwijl er miljarden worden uitgetrokken om de economie te ondersteunen. Nu zal de BoE naar verwachting zijn kruit droog houden.

Uit de VS komen deze week gegevens over onder meer de winkelverkopen, inflatie, industriële productie en het consumentenvertrouwen. Deze cijfers kunnen invloed uitoefenen op de beslissing van de Federal Reserve over een rentestap. De Amerikaanse centrale bank beslist op 21 september of de tijd al rijp is voor een volgende renteverhoging. Maandag houden verschillende bestuurders van de Fed toespraken.

New York

Vrijdag gingen de beurzen in New York hard omlaag door zorgen over een spoedige renteverhoging, na uitlatingen van een Fed-bestuurder. De Dow-Jonesindex zakte 2,1 procent tot 18.085,45 punten. De bredere S&P 500 verloor 2,5 procent, net als de technologiegraadmeter Nasdaq.

Ook in Europa was sprake van een slechte beursdag vanwege zorgen over de economie. De Amsterdamse AEX-index sloot 1,4 procent in het rood op 452,88 punten. De MidKap leverde 1,1 procent in en eindigde op 649,83 punten. De belangrijkste graadmeters op de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen 1 tot 1,2 procent lager de handel uit.

Kalender

Op de Europese kalender staan voor deze week onder meer gegevens over de inflatie en industrie in de eurozone. Uit Duitsland komt een cijfer over het vertrouwen van beleggers en analisten in de economie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt donderdag met informatie over de detailhandelsverkopen en werkloosheid in Nederland.

De bedrijfsagenda voor beleggers op het Damrak is nagenoeg leeg.