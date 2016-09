Binnenvaart kampt met stevige omzetdaling

ANP Binnenvaart kampt met stevige omzetdaling

DEN HAAG - Het vervoer van goederen via de binnenvaart levert fors minder op. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde de omzet voor de binnenvaart in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 6 procent, de stevigste omzetdaling sinds 2012.

Door ANP - 13-9-2016, 2:33 (Update 13-9-2016, 2:33)

In het afgelopen kwartaal lagen de vrachttarieven op het laagste niveau in twee jaar. Anders dan vorig jaar bleken de waterstanden normaal, waardoor er voldoende schepen waren om vracht te vervoeren. Een jaar eerder was er door de lage waterstanden meer scheepsruimte nodig om dezelfde hoeveelheid lading te vervoeren. Dit zorgde juist voor forse prijsstijgingen. In het laatste kwartaal van vorig jaar lagen de prijzen 50 procent boven het niveau van het afgelopen kwartaal.

Circa 90 procent van binnenvaarders verwacht dat de vrachtprijzen in het derde kwartaal gelijk zullen blijven. Wel verwacht bijna een kwart van de schippers dat de omzet verder zal dalen, terwijl twee derde van de ondernemers hier geen verandering voorziet.

Een op de acht binnenvaarders verwacht in de nabije toekomst minder personeel nodig te hebben.