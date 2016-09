Wall Street opent met verlies

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verlies geopend, na de stevige winsten die een dag eerder op de borden werden gezet. De markt stond mede onder druk door de flinke daling van de olieprijs.

Door ANP - 13-9-2016, 15:45 (Update 13-9-2016, 15:45)

De Dow-Jonesindex stond vlak na de opening 0,9 procent in de min op 18.167 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte ook 0,9 procent, naar 2139 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond met 5180 punten 0,6 procent onder de slotstand van maandag.

Apple (pus 2,5 procent) was de enige winnaar onder de dertig hoofdfondsen van de Dow Jones. Oliebedrijven ExxonMobil en Chevron hoorden met minnen van ruim 1 procent bij de grotere verliezers, mede doordat de prijs van Amerikaanse olie met bijna 2 procent daalde. De oliemarkt reageerde op de voorspelling van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat het overaanbod van olie langer aanhoudt dan eerder gedacht, tot ver in 2017.