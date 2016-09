AEX zakt verder weg

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag opnieuw in het rood gesloten. De verliezen liepen vooral in de laatste uren van de handelsdag stevig op, waardoor de Amsterdamse AEX-index voor de derde dag op rij meer dan 1 procent inleverde.

Door ANP - 13-9-2016, 17:51 (Update 13-9-2016, 18:03)

De AEX sloot met een verlies van 1,1 procent op 442,61 punten. De MidKap zakte 0,6 procent naar 635,48 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. De CAC40-index in Parijs ging 1,2 procent onderuit.

Shell hoorde met een min van 2,6 procent bij de grootste verliezers in de AEX. De koers van het olieconcern stond mede onder druk door de dalende olieprijs. Amerikaanse olie werd 2,8 procent goedkoper bij 44,95 dollar per vat. De prijs van Brent zakte 2,4 procent tot 47,17 dollar per vat.

Olie

De oliemarkt reageerde op de voorspelling van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), die stelde dat het overaanbod van olie langer aanhoudt dan eerder gedacht. De markt blijft waarschijnlijk tot ver in 2017 uit balans, aldus de denktank. In Londen leverde BP 2 procent aan beurswaarde in, het Franse Total verloor 3,3 procent.

ABN AMRO stond met een verlies van 3 procent ook in de onderste regionen van de AEX. De bank liet voorbeurs weten dat Zalm volgend jaar aftreedt als bestuursvoorzitter en dat de zoektocht naar een opvolger is begonnen. Staalbedrijf ArcelorMittal (min 3,8 procent) sloot de rij van 25 hoofdfondsen. AkzoNobel stond bovenaan met een plusje van 0,3 procent.

Verzekeraars

Verder hadden onder meer verzekeraars het zwaar. NN Group en Aegon verloren 1,3 en 3,2 procent in de AEX, terwijl Axa in Parijs eveneens ruim 3 procent minder waard werd. In Frankfurt ging er bijna 2 procent van de beurswaarde van Allianz af .

In Londen was JD Sports in trek. De uitbater van sportkledingwinkels en moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport won 5 procent na beter dan verwachte halfjaarcijfers.

De euro werd voor 1,1240 dollar verhandeld, tegen 1,1230 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.