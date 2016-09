Nikkei sluit in het rood

ANP Nikkei sluit in het rood

TOKIO - De beurs in Tokio is woensdag lager gesloten. Beleggers in de Japanse hoofdstad gingen mee met de flinke koersdalingen op de beurzen in Europa en New York. Er is op de aandelenmarkten veel onzekerheid over het monetaire beleid in de wereld.

Door ANP - 14-9-2016, 8:30 (Update 14-9-2016, 8:37)

De toonaangevende Nikkei-index eindigde met een min van 0,7 procent op 16.614,24 punten. De beurzen in Europa en New York gaan al sinds eind vorige week duidelijk omlaag, al wist Wall Street maandag nog wel herstel te laten zien. Dat herstel zorgde mede voor een kleine plus voor de Nikkei op dinsdag. Beleggers in Tokio blijven echter erg onzeker over het beleid van de Japanse centrale bank. De Bank of Japan (BoJ) houdt volgende week een beleidsvergadering.

De Japanse banken hadden het opnieuw lastig, nadat een dag eerder ook al duidelijke verliezen werden geleden. Mitsubishi UFJ Financial Group leverde nog eens 3,2 procent in en Sumitomo Mitsui Financial Group daalde 1 procent.

Sterke verkoop

De levensverzekeraar Dai-Ichi Life Insurance deed het juist erg goed met een plus van 4,4 procent. Apple-toeleverancier Alps Electric ging 4 procent vooruit, geholpen door berichten over een sterke verkoop van de nieuwe iPhone 7.

Het beeld op de beurzen in de rest van Azië was overwegend positief. De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds vlak, in de aanloop naar een lang weekeinde vanwege een nationale vakantie.

Herstel

In Seoul won de Kospi 0,4 procent. Samsung zette zijn herstel verder voort met een plus van ruim 4 procent. Maandag klapte het aandeel van het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf nog hard omlaag door de problemen met de Galaxy Note 7, die met brand- en explosiegevaar heeft te kampen.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,3 procent in het groen.