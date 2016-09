Winsten op beurzen smelten weer weg

AMSTERDAM - De Amsterdamse beurs is woensdag met een kleine plus geopend, maar zag zijn openingswinst al weer snel verdampen. Ook het sentiment op de andere Europese beurzen was bedrukt, in een nerveuze sessie.

Door ANP - 14-9-2016, 9:11 (Update 14-9-2016, 10:08)

De afgelopen drie handelsdagen eindigde de index telkens meer dan 1 procent in het rood. Beleggers zijn, na een vrij rustige zomer, weer in de ban van onzekerheid over onder meer de volgende Amerikaanse rentestap en economische onzekerheden. De hoofdindex stond in het eerste handelsuur nagenoeg vlak op 442,72 punten. De MidKap noteerde ook vrijwel onveranderd op 635,23 punten. Parijs zakte 0,1 procent, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,1 procent.

Aan het bedrijvenfront is de agenda nagenoeg leeg. In de AEX was Ahold Delhaize de grootste stijger met een winst van 1,1 procent, gevolgd door Boskalis dat 1 procent steeg. Dalers waren onder meer ArcelorMittal (min 1 procent) en Galapagos (min 0,9 procent).

Belangrijke mijlpaal

Digitaal beveiliger Gemalto maakte een Taiwanese order bekend. Het aandeel won 0,1 procent. Flow Traders kondigde aan zijn activiteiten in de Verenigde Staten uit te breiden met een desk die direct kan handelen met institutionele beleggers. Het bedrijf sprak zelf van een belangrijke mijlpaal, het aandeel dikte bij de middelgrote fondsen 0,9 procent aan.

Elders in Europa wist Bayer (plus 0,4 procent) de aandacht op zich gericht. Naar verluidt is het Duitse chemiebedrijf bereid zijn bod op de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto verder op te voeren. In Parijs stond luxemerk Hermès in negatieve zin in de belangstelling. Het bedrijf laat zijn omzetdoelstelling voor de middellange termijn los en kelderde 7 procent.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 45,28 dollar per vat. Brentolie ging 0,6 procent duurder over de toonbank, voor 47,39 dollar per vat. De olieprijzen gingen maandag nog flink omlaag. De euro werd voor 1,1221 dollar verhandeld, tegen 1,1240 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.