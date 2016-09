AEX in de min

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam koerste woensdagmiddag onder de slotstand van dinsdag. Daarmee kreeg de forse koersdaling van de afgelopen dagen een voorzichtig vervolg. Onzekerheid over het toekomstige beleid van centrale banken bleef de beurshandel echter overheersen. De dalende olieprijs drukte daarbij het sentiment

Door ANP - 14-9-2016, 16:00 (Update 14-9-2016, 16:00)

In Amsterdam stond de leidende AEX-index kort na de openingsbel op Wall Street 0,4 procent lager 441,00 punten. De MidKap ging er 0,1 procent op vooruit en stond op 634,80 punten. Elders in Europa was het beeld gemengd. Londen stond 0,3 procent hoger. Frankfurt noteerde vlak terwijl de graadmeter in Parijs 0,5 procent inleverde.

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen was supermarktreus Ahold Delhaize de sterkste stijger met een plus van 1,4 procent. Onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak stond Altice met een min van 1,2 procent. Een Frans dochterbedrijf van het kabelconcern hangt mogelijk een miljoenenboete boven het hoofd.

Air France-KLM

Bij de middelgrote fondsen was Air France-KLM de sterkste daler met een min van 3,5 procent. Volgens de Britse bank Barclays staan Europese luchtvaartmaatschappijen roerige tijden te wachten mede door de zwakkere vraag naar vluchten en de groeiende capaciteit.

Air France-KLM stond met zijn koersverlies niet alleen in de luchtvaartsector. In Frankfurt verloor Lufthansa 2,1 procent. Ryanair zag zijn beurswaarde in Dublin met 0,8 procent dalen. In Londen verloor easyJet 3,2 procent, terwijl IAG , moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, 1,1 procent inleverde.

Europa

Slecht nieuws van luxemerk Hermès zette de koersen in dat marktsegment onder druk. De Franse producent van dure tasjes liet zijn omzetdoelstelling voor de komenden jaren los en werd door beleggers in Parijs in de uitverkoop gedaan, het aandeel zakte 8 procent.

In Frankfurt kreeg Bayer er 2,9 procent bij. Het Duitse chemieconcern neemt de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto over. Na eerdere geruchten dat er een deal beklonken was, volgde woensdagmiddag een definitieve verklaring.

De prijs van Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 44,36 dollar per vat. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper en bracht per vat 46,53 dollar op. De euro werd voor 1,1226 dollar verhandeld, tegen 1,1240 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.