De 75 vette jaren van Febo

AMSTERDAM - Snackreus Febo bestaat vandaag 75 jaar. Moet tegenwoordig alles light en mager zijn van de gezondheidsbeweging, Dennis de Borst kiest voor room. „En in de kroket gaat echte boter!”

Door onze verslaggever - 15-9-2016, 7:00 (Update 15-9-2016, 7:00)

Directeur De Borst (41) pareert de stelling dat snacks niet de gezondheidsprijs winnen. „Tien liter water per dag drinken is ook niet goed voor een mens. Elke dag drie kroketten naar binnen schuiven ook niet. Maar in een kroket zitten minder calorieën dan in een aangekleed broodje kaas bij de lunchroom.”

Zelf...